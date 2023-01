Campo Grande registrou mais de mil acidentes com escorpiões em 2022

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Em 2022, Campo Grande registrou 1.165 acidentes com escorpiões, conforme o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O clima chuvoso e quente favorece o aparecimento dos animais em casa e, por isso, aumentam o risco de possíveis acidentes. Saiba como evitar a visita indesejada do animal peçonhento.

Para evitar a presença desses animais nas residências, é necessário manter ambientes como quintais sempre limpos, sem metralhas, tijolos, telhas ou lixo acumulado.

A médica veterinária da Coordenadoria de Controle de Zoonoses, Ana Paula Nogueira, explica que estes animais costumam se alojar no esgoto e encanamentos, mas também podem ser encontrados em frestas e rachaduras em paredes e pisos, caixas de passagem elétrica e pluviais, e entulhos e materiais inservíveis acumulados nos imóveis.

“Recomenda-se que ralos e pias estejam sempre fechados quando não estão em uso, a vedação de frestas e rachaduras, e utilização de equipamentos de proteção individual como botas e luvas ao manusear entulhos e lixos. Tomando estes cuidados, a gente diminui os riscos de acidentes com estes animais”, esclarece.

Como evitar o aparecimento dos escorpiões:

Ambiente externo:

*os muros das casas devem ser rebocados para que a parede fique lisa e não tenha tantas frestas e vãos que possam dar abrigo ao animal;

*em casas com jardins, as folhas secas devem ser removidas com frequência para evitar o acumulo;

*armazenar bem o lixo orgânico. Um dos alimentos mais consumidos pelo escorpião é a barata, então, é necessário evitar o ambiente propício para que ela apareça.

Ambiente interno:

*colocar telas em todos os ralos e vedar vãos e frestas;

*manter a caixa de gordura limpa e bem fechada;

*pontos de energia e de telefone devem ser sempre vedados;

*colocar proteção na soleira da porta para evitar que o animal entre em casa.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também