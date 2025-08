Campo Grande se mantém em estágio de alerta em relação a casos gripais

Campo Grande apresentou nível de atenção nas últimas duas semanas em relação aos casos de síndromes respiratórias, conforme divulgado pelo boletim da InfoGripe, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, nesta quinta-feira (31).

Mato Grosso do Sul, no geral, está em queda nas últimas semanas, assim como na maioria dos estados. Apenas Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, apresentaram alteração no quadro, mantendo ou crescendo o número de casos.

O boletim da Fiocruz mostra que nacionalmente os casos de SRAG apresentam sinal de queda nas tendências de curto e de longo prazo.

Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 17,4% de influenza A, 1,5% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 31% de rinovírus e 4% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Entre os óbitos, a presença destes mesmos vírus foi de 57,6% de influenza A, 2,6% de influenza B, 17,7% de vírus sincicial respiratório, 15,3% de rinovírus e 6,4% de Sars-CoV-2 (Covid-19).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também