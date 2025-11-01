Campo Grande tem plantão de vacinação neste sábado

Acontece em Campo Grande, neste sábado (1º), plantão de vacinação em dois pontos da cidade. A ação tem o objetivo de facilitar o acesso da população às doses previstas no calendário vacinal.
O atendimento será realizado no Centro Social Comunitário da Vila Fernanda, localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, 534, das 14h às 18h. A vacinação é aberta a todos os públicos.
Outro ponto de imunização também estará disponível na USF Tiradentes, com atendimento das 7h30 às 16h45.
A orientação é para que a população leve a caderneta de vacinação para atualização das doses. Segundo a prefeitura, a imunização é rápida, segura e importante para garantir a proteção contra doenças preveníveis.
