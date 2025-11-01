Menu
Menu Busca sábado, 01 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Campo Grande tem plantão de vacinação neste sábado

Ação acontece em dois pontos da cidade; confira

01 novembro 2025 - 08h26Gabrielly Gonzalez
Vacinação Vacinação   (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Acontece em Campo Grande, neste sábado (1º), plantão de vacinação em dois pontos da cidade. A ação tem o objetivo de facilitar o acesso da população às doses previstas no calendário vacinal.

O atendimento será realizado no Centro Social Comunitário da Vila Fernanda, localizado na Rua Francisco Antônio de Souza, 534, das 14h às 18h. A vacinação é aberta a todos os públicos.

Outro ponto de imunização também estará disponível na USF Tiradentes, com atendimento das 7h30 às 16h45.

A orientação é para que a população leve a caderneta de vacinação para atualização das doses. Segundo a prefeitura, a imunização é rápida, segura e importante para garantir a proteção contra doenças preveníveis.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Santa Casa da Capital
Saúde
Governo do Estado atua com grupo de trabalho para revisar convênio da Santa Casa
Nos últimos cinco anos, o Estado registrou um crescimento contínuo nas notificações
Saúde
Com mais de 1.600 casos este ano, CCZ emite alerta para escorpiões na Capital
Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS registra mais de 13 mil casos prováveis de dengue e 18 mortes em 2025
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê percorre bairros Moreninha e Universitário nesta quinta-feira
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Santa Casa de Campo Grande alerta para risco de paralisação de atendimentos via SUS
Rosiane Arakaki Dias -
Saúde
Moradora de Campo Grande pede ajuda para recuperação após cirurgia na coluna
Metanol
Saúde
MS zera casos suspeitos de metanol, mas verifica possível óbito
Ação ocorreu no sábado
Saúde
Casa Rosa realiza mais de 200 atendimentos em outubro e se prepara para Novembro Azul
Fumacê
Saúde
Caiobá, São Conrado e Leblon são focos do fumacê nesta quarta
A estratégia segue o modelo de vacinação seletiva, respeitando o calendário nacional e a realidade de cada município
Saúde
MS realiza ação de vacinação nas escolas para ampliar cobertura entre crianças e adolescentes

Mais Lidas

O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho