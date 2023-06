Capital tem mutirão de vacinação em atacadista e unidades de saúde

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estará realizando plantão de vacinação contra a gripe e Covid em duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma Unidade de Saúde da Família (USF), e em um mercado atacadista.

Neste sábado (3), as vacinas contra a Covid e gripe estarão sendo aplicadas na UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta e na USF Moreninha, das 7h às 17h, além do Fort Atacadista Oliveira, localizado na Avenida Prefeito Lídio Martins Coelho, nº 2086, durante ação itinerante no local, das 8h às 14h.

No domingo (4), a vacinação ocorre somente no ponto itinerante do Fort Atacadista Oliveira, com doses do imunizante contra a gripe sendo aplicadas das 8h às 14h.

Deixe seu Comentário

Leia Também