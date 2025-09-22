Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Candidatos do Revalida já podem recorrer a resultado da 2ª etapa

Prazo para questionar nota na prova prática vai até sexta

22 setembro 2025 - 16h54Da redação, com Agência Brasil
O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil   (Foto:Agência Brasil)

Começa nesta segunda-feira (22) e terminará na próxima sexta (29), o período de recursos contra os resultados preliminares da prova prática da primeira edição do ano do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida 2025/1).

Para entrar com recurso contra a nota da prova de habilidades clínicas, o participante deverá usar o Sistema Revalida, clicar na Página do Participante e seguir as instruções apresentadas.

Os resultados preliminares desta segunda etapa do Revalida foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 19 de setembro, no mesmo Sistema Revalida.

Resultado do recurso

O resultado final da 2ª etapa do Revalida 2025/1 será divulgado pelo Inep em 31 de outubro, no Sistema Revalida, após a análise dos recursos administrativos daqueles que discordaram de algum ponto avaliado pelo Inep.

O resultado definitivo será acompanhado das razões de deferimento ou indeferimento apresentadas pelas bancas de especialistas do exame, em parecer único e não individualizado.

Objetivos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.

O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Alexandre Padilha
Saúde
SUS recebe 100 mil unidades de implante contraceptivo para distribuição
Foto: Julia Prado/MS
Saúde
Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Nova diretiz foi publicada por vários órgãos
Saúde
Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Indenização de R$ 50 mil deve ser paga este mês para vítimas do Zika
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Fachada do Hospital Universitário
Saúde
Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
Imagem ilustrativa
Saúde
Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19

Mais Lidas

Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande
Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital