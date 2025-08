Caneta emagrecedora nacional chega às farmácias na segunda-feira

A farmacêutica EMS anunciou que as primeiras canetas injetáveis contra obesidade e diabetes tipo 2 produzidas integralmente no Brasil chegarão ao mercado a partir da próxima segunda-feira (4).

Os medicamentos — Olire, voltado ao tratamento da obesidade, e Lirux, indicado para o controle da diabetes — serão inicialmente vendidos em quatro grandes redes farmacêuticas: Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco.

As vendas começarão em sites e unidades físicas selecionadas das regiões Sul e Sudeste, com expansão gradativa para todo o território nacional prevista nas próximas semanas.

Preços e acesso

Segundo a EMS, os preços sugeridos são: Olire (1 caneta): R$ 307,26, Olire (kit com 3 canetas): R$ 760,61, Lirux (kit com 2 canetas): R$ 507,07. Pacientes cadastrados no programa Vida + Leve, da própria farmacêutica, terão 10% de desconto nas compras.

Nesta primeira fase, a empresa prevê a distribuição de 100 mil unidades de Olire e 50 mil de Lirux. A expectativa é de que 250 mil canetas estejam em circulação até o final de 2025, número que deve dobrar até agosto de 2026.

Produção 100% nacional

Os medicamentos são fabricados na nova planta da EMS em Hortolândia (SP), inaugurada este ano. A unidade é a primeira no Brasil especializada na produção de peptídeos, moléculas que simulam hormônios naturais como a liraglutida, substância ativa presente nos medicamentos Saxenda e Victoza, da multinacional Novo Nordisk.

Com capacidade inicial para produzir 20 milhões de canetas por ano, a planta poderá dobrar a produção conforme a demanda.

