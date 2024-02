Capital abre inscrições para programa de treinamento em epidemiologia; veja

Estão abertas as inscrições para o Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS, nível Fundamental (EpiSUS Fundamental Campo Grande – MS), promovido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), por meio da CIEVS-CG (Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde).

Ao todo serão ofertadas 60 vagas, distribuídas em duas turmas, tendo como público-alvo profissionais com nível superior, que atuam nos serviços de saúde públicos e privados conveniados à Rede Municipal de Saúde. Os interessados têm até o dia 18 de fevereiro para se inscreverem por meio do site.

O resultado final e confirmação de participação está previsto para ser divulgado no dia 26 de fevereiro. O edital completo do programa também está disponível neste mesmo endereço.

Com o objetivo principal de aprimorar a capacidade de detecção, resposta e comunicação de problemas de saúde pública e fortalecer a rede municipal de saúde, a Sesau realizou em 2023 a implementação do “projeto piloto” em parceria com o Ministério da Saúde, para a efetivação da modalidade no município, denominado Turma 01 do EpiSUS Fundamental Campo Grande, com a oferta de 30 vagas.

Neste ano, serão ofertadas 02 turmas, perfazendo um total de 60 epidemiologistas de campo graduados pelo EpiSUS Fundamental Campo Grande. Se houver necessidade, poderão participar do processo seletivo, profissionais de outros estados e municípios, desde que também sejam atuantes na vigilância ou atenção à saúde.

A metodologia desenvolvida pelo EpiSUS, em qualquer um dos seus níveis, adota um modelo de treinamento em serviço, com enfoque predominantemente prático, visando aprimorar as habilidades do profissional no contexto de sua atuação profissional.

O EpiSUS Fundamental Campo Grande acontecerá durante 12 semanas (3 meses), com carga horária de 200 horas e está organizado em três módulos. Para todos é requerida frequência de 100% e pontualidade.

O treinamento será realizado no formato presencial, com aulas teóricas e apresentação de trabalhos. Entre os temas abordados na formação destacam-se: análise e interpretação de dados da vigilância, incluindo as ações de detecção e resposta a eventos relevantes de saúde pública e comunicação técnica nas modalidades oral e escrita.

Serão 3 módulos. Durante os intervalos entre as oficinas, os profissionais em treinamento deverão atuar nos seus postos de trabalho, onde irão desenvolver seus trabalhos de campo para praticar, implementar e consolidar o que aprenderam nos módulos presenciais.

