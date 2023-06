Capital faz plantão de vacinação contra gripe e covid-19 neste sábado

Neste sábado (24), três UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e USFs (Unidade de Saúde da Família) estarão abertas para vacinação contra a gripe e Covid-19. O atendimento acontecerá de 7h às 17h na UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninha.

Desde o início do mês, a vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas maiores de seis meses. Oficialmente, a campanha nacional de imunização contra a doença terminou no dia 31 de maio.

“A vacina da gripe é a ferramenta mais eficiente para prevenir complicações graves e o agravamento da doença. Ela protege contra as cepas mais comuns do vírus influenza, reduzindo o risco de pneumonia, internações hospitalares e óbitos. Além disso, a vacinação também contribui para a proteção da comunidade e alivia a carga nos sistemas de saúde”, destacou a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Veruska Lahdo.

De acordo com relatório divulgado nesta sexta-feira (23), pelo Serviço de Imunização da Sesau , 35,18% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 119.244 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

Os idosos com 60 anos ou mais voltaram a figurar entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 67.3 mil foram vacinados , sendo 49,96% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Durante a semana, mais de 50 pontos espalhados pelas se regiões da cidade disponibilizam os imunizantes. Os locais e públicos podem ser conferidos no site.

