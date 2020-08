Capital já registra metade de mortos e infectados pela covid-19 em MS

Campo Grande representa metade do registros de mortes e infecções provocadas pelo novo coronavírus (covid-19). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), dos 610 novos casos de infectados, 259 são da capital e dos 16 óbitos, 8 são de residentes do município.

Outro fator que tem preocupado as autoridades de Saúde do Estado é que, Mato Grosso do Sul tem registrado 809 novos casos por dia, sendo que desses, Campo Grande é responsável pelo incremento de 401 novas infecções diárias.

No mês de agosto já foram contabilizadas 328 mortes causadas pelo coronavírus, oito a mais em relação a julho. Desse montante, Campo Grande contribui com 143.

Com os novos números, Mato Grosso do Sul chega na marca de 42.498 casos da doença no Estado. Além da capital, as cidades que mais registraram novos pacientes são: Coxim 99 e Aquidauana, com 31.

O número de novos óbitos obteve queda em relação aos últimos dias, porém os dados do final de semana tendem a ser menores, pois alguns exames não ficam prontos a tempo da divulgação. Depois de Campo Grande, a cidade que mais registrou óbitos foram foi em Corumbá, com duas. Já Dourados, Chapadão do Sul, Inocência, Aquidauana e Cassilândia, ambas registraram uma. Com isso o Estado já chega a 738 óbitos.

A maioria dos casos, 35.198 já estão recuperados, enquanto 6.033 estão em isolamento domiciliar e 529 internados.

