Capital libera vacina contra a gripe para toda população com mais de seis meses

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), irá ampliar, a partir desta quinta-feira (2), a oferta da vacina da gripe para todas as pessoas com mais de seis meses de idade.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, conforme o Ofício nº 142/2024, a medida entrará em vigor a partir das 14h de amanhã.

A população interessada em se vacinar poderá se imunizar nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pela Capital.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, destacou a importância da vacinação. “A imunização é nossa principal aliada, por isso quero convocar todos os campo-grandenses para garantir essa proteção tão importante para a saúde coletiva. Nós estamos passando por um período de aumento de casos e é fundamental que toda a população busque se vacinar”, afirmou.

Na terça-feira (30), a prefeitura decretou situação de emergência por conta do alto número de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) registrados. Até o momento, Campo Grande vacinou aproximadamente 66 mil pessoas, o que representa pouco mais de 16% da população-alvo da campanha.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também