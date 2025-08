Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira

A população de Campo Grande contará com uma série de serviços de saúde concentrados em um só local nesta quarta-feira (6), com a realização da primeira edição do "Circuito da Saúde: Sesau mais perto de você".

A ação acontece na Unidade de Saúde da Família (USF) Aero Itália, localizada na Rua Rio Galheiros, 280 Jardim Aero Itália desde as 7h, e atenderá moradores da região e de bairros vizinhos.

Idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o circuito tem como principal objetivo aproximar a oferta de serviços essenciais da população, especialmente em áreas que enfrentam dificuldades de acesso.

A iniciativa será realizada todas as quartas-feiras do mês de agosto, sempre em uma unidade de saúde diferente.

A programação prevê quatro edições, com atendimentos realizados em unidades de saúde que funcionarão como polos, das 7h às 17h.

As equipes serão formadas por profissionais da própria unidade e de outras da região, permitindo a ampliação dos atendimentos sem restringi-los apenas aos moradores da área de abrangência.

Entre os serviços oferecidos, estão:

Consultas médicas e de enfermagem

Vacinação para todas as faixas etárias

Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C

Avaliação multiprofissional do desenvolvimento infantil

Coleta de exame preventivo e avaliação de mamas

Atendimento psicológico e auriculoterapia

Triagem para saúde bucal

Vacinação antirrábica de cães e gatos

Cadastro para castração de animais

Ações contra o mosquito Aedes aegypti

Coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose

Orientações sobre zoonoses e endemias

As próximas edições do Circuito da Saúde estão previstas para as seguintes datas e locais:

13/08 USF Aero Rancho IV

20/08 USF Estrela Dalva

27/08 USF Tarumã

