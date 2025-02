Capital receberá 625 testes rápidos de dengue na próxima semana

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou que, a partir da próxima semana, a população de Campo Grande terá acesso ao teste rápido para diagnóstico de dengue nas 10 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRS (Centros Regionais de Saúde) da Capital, como medida para identificar a doença.

Os testes não serão disponibilizados para atendimento espontâneo e serão aplicados conforme critérios clínicos específicos determinados pelo médico.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, o paciente não poderá comparecer a uma unidade de saúde 24 horas e solicitar o exame sem aval médico.

“O teste rápido será realizado apenas em pessoas que apresentem sintomas compatíveis com a dengue, como febre, dor muscular e dores no corpo, durante os primeiros cinco dias após o início dos sintomas”, explicou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, reforça que o primeiro passo é a avaliação médica. “Quando um paciente chega à unidade, ele é atendido por um profissional de saúde que verifica os sintomas e, caso o quadro clínico esteja dentro dos critérios, o teste rápido é indicado. O teste funciona como uma triagem, auxiliando o médico no diagnóstico e na definição da conduta a ser seguida”.

Caso o resultado seja negativo, outros exames poderão ser realizados para investigar outras possíveis causas dos sintomas.

“É um exame simples, similar ao teste rápido de Covid-19, em que se coleta uma gota de sangue do paciente e a coloca em um dispositivo para detecção da presença do vírus da dengue. O teste é bastante ágil e facilita a conduta médica”, detalha Veruska.

Atualmente, Campo Grande registra poucos casos da doença, o que significa que a taxa de positividade também é baixa. Por esse motivo, a cidade receberá um número limitado de testes rápidos, com previsão de 625 unidades. De acordo com levantamento realizado pelo Estado, os testes serão distribuídos conforme a incidência da doença, priorizando locais com maior demanda por atendimento.

JD1 Notícias

