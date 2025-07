Capital tem plantão de vacinação contra a gripe neste sábado

O plantão acontecerá tanto no sábado (26) estará disponível em dois pontos volantes, na USF 26 de Agosto das 7h30 às 16h45 e na USF Los Angeles das 8h às 13h.

"A oferta da vacinação no final de semana tem como objetivo, além de facilitar o acesso a quem não consegue ir até uma unidade de saúde durante a semana, a ampliação da cobertura nos públicos alvos", explica a superintendente de vigilância em saúde e ambiente, Veruska Lahdo.

Nos demais dias da semana, a população pode procurar uma das 74 unidades de saúde da Capital, conforme o horário de funcionamento das salas de vacina, disponível neste link .

