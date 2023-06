Capital tem plantão de vacinação contra gripe e Covid-19 no feriado; Confira

Quem quiser aproveitar o feriado de Santo Antônio para colocar a caderneta de imunização em dia, é só se programar! A prefeitura de Campo Grande faz um plantão para a vacinação contra a gripe e Covid-19 nesta terça-feira (13). Três unidades de saúde estão abertas das 7h30 às 17h, sem intervalo para o almoço.

A vacina contra a gripe está disponível para toda população acima de 6 meses de idade. O imunizante será oferecido enquanto durar o estoque da Secretaria de Saúde.

A vacina bivalente contra a covid-19, está liberada para toda a população acima de 18 anos, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Onde vacinar?

UBS Dona Neta na Rua Corá – Guanandi;

UBS 26 de Agosto na Rua Rui Barbosa, 4670 – São Francisco;

USF Moreninha na Rua Anaca, 645- Vila Moreninha III.

