Capital terá cinco pediatras atendendo em uma UPA nesta manhã

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Cinco médicos pediatras e 33 clínicos gerais atenderão nesta manhã de quarta-feira (15) em Campo Grande.

Dos pediatras, cinco profissionais atenderão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida. Ainda pela manhã, 33 clínicos atenderão em todas as unidades de saúde que compõem a escala.

Já no período da tarde, as mesmas duas UPA e mais a UPA Universitário atenderão com 14 médicos pediatras.

O número de médicos atendendo crianças só aumenta à noite, com cinco UPAs e dois Centros Regionais de Saúde (CRS). São elas: Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as UPAs e CRS.

Confira a escala completa:





