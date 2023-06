Capital terá pontos de vacinação no feriado

Nesta terça-feira (13), feriado de comemoração ao Dia de Santo Antônio, o padroeiro de Campo Grande, a prefeitura da Capital abrirá com três unidades básicas e de saúde da família (UBS e USF) como pontos de vacinação contra a gripe durante a data comemorativa.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o atendimento ocorrerá na UBS Dona Neta, localizada na Rua Corá nº 100, na UBS 26 de Agosto, na Rua Rui Barbosa nº 4670, e também na USF Moreninha, na Rua Anaca nº 645, das 7h às 17h.

Além da vacinação, também estará disponível teste para Covid.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, destacou a importância da vacinação como proteção contra as doenças e como ferramenta na manutenção da saúde individual e coletiva.

“A vacinação é uma forma de cuidar de nós mesmos e também dos que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que são mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições de saúde pré-existentes. Ao nos vacinarmos, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente”, destacou.

