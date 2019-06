Caravana da Saúde segue com atendimentos no fim de semana

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Ha nove anos a moradora de Dourados, Maria Iraci Granjeiros, 77 anos, começou a perder a visão. A catarata progrediu tanto nesse tempo que ela so enxerga muito pouco com um dos olhos. Na Caravana da Saúde, durante os exames oftalmológicos, Iraci nao escondia mais a alegria e satisfação em saber que o dia a dia seria mais fácil, como era antes da doença.

“Só Deus sabe como estou me sentindo. Agradeço muito por estar aqui. Minha cirurgia vai ser dia 24 e estou muito feliz”, disse ela.

A Caravana da Saúde acontece no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian desde o dia 17 de junho e segue até o dia 05 de julho. Uma estrutura foi montada para receber as carretas onde são feitos os procedimentos. Nessa etapa da Caravana são atendidos apenas os pacientes da especialidade de oftalmologia.

Maria da Graça, 77 anos, costumava cozinhar e costurar, mas hoje, sem enxergar quase nada, as distrações não são mais possíveis.

Ja foram três anos esperando por uma cirurgia de yag laser, procedimento para quem ja fez catarata. “Eu ja fiz catarata, mas a lente veio com problema de fábrica e ate hoje nao resolveram. Estou na fila até hoje e agora preciso fazer catarata no outro olho. Vou fazer tudo aqui”, contou ansiosa.

Moradora de Nova Andradina, Maria da Graça foi até à Caravana da Saúde acompanhada da filha, Rosevania Oliveira. Ambas relataram como seria impossível pagar por uma cirurgia de catarata ou de yag laser. “ Custa muito caro. Seria entre R$ 7 mil e R$ 10 mil”, frisou Rosevania. “A Caravana é uma ação muito maravilhosa. Minha mãe sente dor e ardência no olho, desde que fez a catarata pelo SUS, por causa da lente que veio com problema. E há três anos ela espera pra resolver. A gente nem sabe como agradecer”, disse a filha aliviada.

Números

Em seis de atendimentos, até as 12 horas desse sábado (22.06), a Caravana ja tinha realizado mais de 11 mil procedimentos (exames) e 3,5 mil consultas.

Até ontem (21) foram agendadas mais de 2,8 mil cirurgias, sendo a maioria de catarata. Com esse número, o Governo do Estado ja ultrapassou a meta inicial de realizar 2 mil cirurgias.

Deixe seu Comentário

Leia Também