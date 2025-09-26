Menu
Saúde

Cardiologista de MS ensina como cuidar do coração e evitar doenças cardíacas

No Brasil, já ocorreram mais de 277 mil mortes por doenças cardiovasculares em 2025

26 setembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Doenças cardíacas está entre as que mais mataDoenças cardíacas está entre as que mais mata   (wildpixel/istock)

Cuidado nunca é demais, ainda mais quando falamos sobre o coração. No dia 29 de setembro é celebrado o 'Dia Mundial do Coração' e nisso, a cardiologista Adriana ALugo Ferrachini, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, deu dicas preciosas de manter o órgão em bom estado de saúde.

"Manter a pressão arterial em 120/80 e o colesterol dentro dos limites da normalidade previne a formação de placas de gorduras nas artérias - vasos sanguíneos. As placas de gordura prejudicam a passagem do sangue, o que pode ocasionar o infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral isquêmico", diz a profissional.

Ferrachini aponta que muitas doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas, já que estão vinculadas com os hábitos da vida.

Entre essas questões, segundo a cardiologista, estão falta de atividade física, o uso do cigarro, consumo frequente e excessivo de álcool e a alimentação industrializada rica em sódio e gorduras são fatores de risco para hipertensão arterial - pressão alta, dislipidemia, que é o aumento do colesterol ou triglicérides e outras doenças do sistema cardiovascular.

A hipertensão e a dislipidemia são doenças silenciosas e de alta prevalência na população, portanto é importante que pessoas com mais de 40 anos ou aquelas com histórico familiar de doenças cardiovasculares façam avaliação médica pelo menos uma vez por ano.

A Organização Mundial de Saúde estima que, em 2022, 19,8 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares, representando 32% das mortes globais. Dessas mortes, 85% foram por infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, conhecidos popularmente como ataque do coração e derrame cerebral.

No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já ocorreram mais de 277 mil mortes por doenças cardiovasculares em 2025.

Atendimento Humap-UFMS - O hospital foi o primeiro hospital do Mato Grosso do Sul a ter residência médica em cardiologia e também o primeiro a realizar pesquisas clínicas na área de cardiologia. O serviço de cardiologia é composto do por dezoito cardiologistas clínicos e oito cirurgiões cardíacos. Os profissionais atuam na enfermaria, centro cirúrgico, unidade coronariana e ambulatório.

Os ambulatórios estão divididos entre cardiologia geral, doença coronariana, arritmia, insuficiência cardíaca, pré-operatório, insuficiência cardíaca e cirurgia cardíaca. A unidade coronariana tem nove leitos e a equipe de enfermagem é composta por trinta e oito profissionais. Também há dentistas, nutricionistas e fisioterapeutas.

