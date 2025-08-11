Carreta do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas no centro da Capital

A Carreta de Prevenção do Hospital de Amor estará disponível para atendimentos gratuitos nos dias 13, 14 e 15 de agosto, das 7h às 17h, em frente ao Pátio – O Shopping do Centro, localizado na Rua Marechal Rondon, 1380.
A ação, realizada em parceria com o shopping, oferece 60 exames de mamografia por dia, voltados para a detecção precoce do câncer de mama.
Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, facilitando o acesso e garantindo rapidez no atendimento.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a exames preventivos, reforçando a importância do diagnóstico precoce para a saúde da população.
Serviço:
Datas: 13, 14 e 15 de agosto de 2025
Horário: 7h às 17h
Local: Pátio – O Shopping do Centro, Rua Marechal Rondon, 1380 – Campo Grande/MS
Exames: 60 mamografias diárias, por ordem de chegada
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.