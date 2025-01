Carreta do Hospital do Amor: exames gratuitos serão realizados de 29 a 31 no Bosque

Nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, a Carreta do Hospital de Amor estará no Bosque para a realização de exames gratuitos de mamografia. Os atendimentos começarão às 8h da manhã na quarta, e na quinta e sexta-feira às 7h, antes da abertura do shopping. A ação tem como objetivo oferecer um serviço para a população, alertando as mulheres sobre os cuidados com a saúde, prevenção ao câncer de mama e outras doenças.

A carreta ficará estacionada no 1º piso, na portaria A, que dá de frente para a Praça Central do shopping. No dia do atendimento é necessário levar: CPF, RG, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Para os exames de mamografia, as mulheres precisam atender os pré-requisitos: não ter realizado o exame no período inferior a 1 ano e ter entre 40 e 69 anos. No caso de mulheres com idade entre 40 e 49 o exame deve ser realizado anualmente e para as quem tem idade entre 50 e 69 anos, o exame deve ser realizado a cada 2 anos.

Vale destacar que serão realizados 30 atendimentos no período da manhã e 30 no período da tarde durante os três dias de ação.

Vagas limitadas

Como as vagas são limitadas, é importante que a população fique atenta ao horário do agendamento e seja pontual. Para as mulheres que não conseguiram agendamento no shopping, elas podem entrar em contato pelo telefone (67) 3304-6600 e agendar diretamente no Hospital de Amor, no bairro Aero rancho.

Os resultados dos exames sem alterações são enviados pelos Correios, diretamente na residência das pacientes. Se houver alguma inconformidade, as pacientes receberão uma ligação da enfermeira responsável para o agendamento de exames complementares e demais orientações.

