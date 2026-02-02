Cartão do SUS passa a usar CPF como identificador principal dos usuários

O Cartão Nacional de Saúde (CNS), conhecido como Cartão do SUS, passa a utilizar o CPF como identificador principal dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A mudança foi anunciada pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), com o objetivo de agilizar o atendimento e melhorar a qualidade das informações.

A atualização do cadastro ocorre, em grande parte, de forma automática, e quem já possui CPF ativo não precisa solicitar um novo cartão imediatamente, sem prejuízo ao atendimento nas unidades de saúde.

“É importante reforçar que ninguém deixará de ser atendido por ainda possuir o cartão antigo ou por não ter realizado a atualização previamente”, afirma “Ana Paula Resende, superintendente da Atenção Primária à Saúde da Sesau”.

Somente em casos de cadastro desatualizado ou inconsistência de dados será necessária a regularização, que pode ser feita em qualquer Unidade de Saúde da Família (USF), com documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.

