Casa da Saúde será transferida de endereço

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), para atender a população com mais rapidez e conforto, fará a transferência da Casa da Saúde para um novo endereço, o que irá proporcionar melhores condições nos serviços oferecidos aos usuários. A unidade, que hoje fica na rua Bahia, passará a funcionar na antiga Escola Estadual Riachuelo, no bairro Cabreúva, em Campo Grande.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, afirma que novas linhas de ônibus serão disponibilizadas para o local, dando assistência a quem precisa de transporte público. “Essa mudança era extremamente necessária, diante da estrutura do local, o que afeta diretamente os serviços oferecidos ali. Vamos ter mais espaço, mais comodidade e isso representa qualidade para os usuários. E, para não deixar as pessoas sem transporte, já estamos solicitando novas linhas de ônibus devido ao grande volume de pessoas que passam pelo local”, assegurou.

O prédio da antiga escola também está sendo reformado para receber a unidade de saúde. De acordo com o coordenador geral de Assistência Farmacêutica, Carlos Alberto Andrade e Jurgielewicz, o número de assentos para atendimento vai saltar de 30 lugares para 120 e os guichês serão ampliados para 12, no total. A nova Casa da Saúde terá mais de 1,3 mil metros quadrados, onde estarão distribuídos os depósitos de medicamentos, as salas administrativas e outras áreas comuns.

A previsão é que na primeira semana de agosto os atendimentos já sejam realizados no novo endereço, que fica na rua Onze de Outubro. As linhas de ônibus também já farão a rota local.

Casa da Saúde

A Casa da Saúde fornece medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e também os medicamentos de ação judicial. O atendimento é feito das 7h às 19h.

Diante da proposta do governador Reinaldo Azambuja, de alterar a carga horário dos servidores, passando de 6 para 8 horas diárias, e sendo o atendimento dividido em turnos de seis horas, ainda serão discutidas as condições dos turnos de trabalho na Casa da Saúde, visando, sobretudo, o melhor serviço a quem precisa dos serviços da unidade.

