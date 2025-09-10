Casa Rosa promove novo mutirão de atendimentos no dia 13 de setembro na Capital

A população campo-grandense poderá receber atendimento gratuito com vários serviços através da Casa Rosa, que anunciou novo mutirão para o dia 13 de setembro, no próximo sábado.

No último evento que aconteceu, foram realizados 132 atendimentos, com consultas médicas, exames preventivos e orientações.

A iniciativa conta com o trabalho voluntário do médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, além de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde.

Para ser atendido, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se tiver, exames antigos.

Serviço:

Data: Sábado, 13 de setembro

Horário: Das 7h às 12h

Local: Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2

