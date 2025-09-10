Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Casa Rosa promove novo mutirão de atendimentos no dia 13 de setembro na Capital

No último evento, foram realizados 132 serviços gratuitos

10 setembro 2025 - 11h54Luiz Vinicius
Casa Rosa fará novo mutirão de atendimentosCasa Rosa fará novo mutirão de atendimentos   (Divulgação)

A população campo-grandense poderá receber atendimento gratuito com vários serviços através da Casa Rosa, que anunciou novo mutirão para o dia 13 de setembro, no próximo sábado.

No último evento que aconteceu, foram realizados 132 atendimentos, com consultas médicas, exames preventivos e orientações.

A iniciativa conta com o trabalho voluntário do médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, além de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde.

Para ser atendido, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se tiver, exames antigos.

Serviço:

Data: Sábado, 13 de setembro
Horário: Das 7h às 12h
Local: Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Taxa subiu mais que qualquer outro estado da região centro-oeste
Saúde
Número de pessoas que tiraram a própria vida em MS subiu mais de 67% em 2024
Carne bovina
Saúde
Estudo sugere que carne vermelha pode reduzir mortes ligadas ao câncer
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã
Saúde
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã
Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Saúde
Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Ambulâncias serão entregues
Saúde
Saúde de MS reforça frota e busca ampliar atendimento nos polos indígenas
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
Saúde
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar
Saúde
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande