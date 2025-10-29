Casa Rosa realiza mais de 200 atendimentos em outubro e se prepara para Novembro Azul

No sábado (25) a Casa Rosa promoveu um mutirão de atendimentos gratuitos, com foco na prevenção ao câncer de mama, atingindo 238 atendimentos. Agora, a instituição se prepara para atender a demanda do Novembro Azul, direcionada a saúde do homem.

Durante o evento, dois novos diagnósticos de câncer de mama foram confirmados, além de quatro encaminhamentos para biópsias com alta suspeita de malignidade.

O Dr. Victor Rocha, vereador e mastologista, destacou o impacto do mutirão. “A Casa Rosa segue sendo esperança e acolhimento, oferecendo diagnóstico precoce para quem mais precisa.” O evento também contou com consultas médicas, exames e orientações, reforçando a importância da detecção precoce.

Em novembro, a Casa Rosa realizará o Mutirão Novembro Azul no dia 1º, com atendimentos gratuitos voltados para a saúde masculina, incluindo exames de prevenção ao câncer de próstata. O evento acontecerá na sede da instituição, na Rua Apetubas, 181 – Tijuca II.

No mesmo dia, a Casa Rosa participará do Mutirão “Todos em Ação”, no bairro Vida Nova, oferecendo mais de 300 serviços gratuitos à população.

Serviço:

Mutirão Novembro Azul

Data: Sábado, 1º de novembro

Horário: 8h

Local: Casa Rosa – Rua Apetubas, 181 – Tijuca II

