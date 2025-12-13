Casa Rosa realiza último mutirão de saúde do ano neste sábado no Tijuca

O último mutirão de saúde do ano da Casa Rosa acontece neste sábado (13), das 7h às 12h, em sua sede, no bairro Tijuca 2, em Campo Grande. A ação encerra um período de intenso trabalho dedicado ao acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, de forma gratuita.

O forte movimento registrado no mutirão anterior, realizado no dia 6 de dezembro, reforçou a importância da iniciativa. Ao todo, foram realizados 174 atendimentos, entre consultas médicas, exames de ultrassonografia de mama, testes de PSA voltados à saúde do homem e encaminhamentos para exames complementares.

Com o encerramento das atividades anuais, a Casa Rosa entrará em férias coletivas no dia 19 de dezembro, com retorno dos atendimentos previsto para o dia 5 de janeiro de 2026.

O médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, destaca o impacto social do trabalho desenvolvido ao longo do ano e projeta o próximo ciclo de atendimentos.

“Encerramos o ano com milhares de atendimentos, casos diagnosticados precocemente e vidas transformadas. Para 2026, nosso compromisso é ampliar ainda mais o acesso e fortalecer cada etapa da prevenção, garantindo cuidado digno e especializado para quem mais precisa.”

O mutirão deste sábado representa a última chance do ano para a população realizar consultas, exames preventivos e receber orientações sobre a saúde da mulher e do homem.

