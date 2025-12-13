Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Saúde

Casa Rosa realiza último mutirão de saúde do ano neste sábado no Tijuca

A Casa Rosa entrará em férias coletivas no dia 19 de dezembro

13 dezembro 2025 - 08h50Sarah Chaves
O retorno dos atendimentos é previsto para 5 de janeiro de 2026O retorno dos atendimentos é previsto para 5 de janeiro de 2026   (Divulgação )

O último mutirão de saúde do ano da Casa Rosa acontece neste sábado (13), das 7h às 12h, em sua sede, no bairro Tijuca 2, em Campo Grande. A ação encerra um período de intenso trabalho dedicado ao acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, de forma gratuita.

O forte movimento registrado no mutirão anterior, realizado no dia 6 de dezembro, reforçou a importância da iniciativa. Ao todo, foram realizados 174 atendimentos, entre consultas médicas, exames de ultrassonografia de mama, testes de PSA voltados à saúde do homem e encaminhamentos para exames complementares.

Com o encerramento das atividades anuais, a Casa Rosa entrará em férias coletivas no dia 19 de dezembro, com retorno dos atendimentos previsto para o dia 5 de janeiro de 2026.

O médico mastologista e voluntário da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha, destaca o impacto social do trabalho desenvolvido ao longo do ano e projeta o próximo ciclo de atendimentos.

“Encerramos o ano com milhares de atendimentos, casos diagnosticados precocemente e vidas transformadas. Para 2026, nosso compromisso é ampliar ainda mais o acesso e fortalecer cada etapa da prevenção, garantindo cuidado digno e especializado para quem mais precisa.”

O mutirão deste sábado representa a última chance do ano para a população realizar consultas, exames preventivos e receber orientações sobre a saúde da mulher e do homem.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Saúde
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Fotos: Gerência de Imunização SES
Saúde
Estado amplia imunização com 10 'vacimóveis' que atenderão áreas de difícil acesso
Dia D da Saúde Inclusiva
Saúde
Dia D levará vacinação, exames e atendimentos de graça no Bioparque neste sábado
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian
Saúde
Última edição do 'Dia E' promete mais de 250 atendimentos no Hospital Universitário
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
UPA Universitário, em Campo Grande
Saúde
Desabastecimento de medicamentos essenciais coloca saúde da população em risco, alerta CRM
Casos de dengue seguem praticamente estáveis
Saúde
Casos de dengue se estabilizam e MS não sofre alteração no número de óbitos
A vacina desenvolvida pelo Butantan demonstrou eficácia de 74,7% contra a dengue sintomática em pessoas de 12 a 59 anos
Saúde
Brasil inicia vacinação com nova dose única contra a dengue em janeiro

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira