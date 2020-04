Caso Jenifer: Coronavírus é descartado e erro médico será investigado

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) informou que o teste para coronavírus feito após a morte de Jenifer Tais Rodrigues de Morais, 18 anos, deu negativo e que será aberto um processo administrativo para verificar se houve erro médico.

Jenifer morreu no domingo (12), no Centro Regional de Saúde (CRS) Tirandentes, quatro dias depois de reclamar de dores, buscar atendimento médico, permanecer em observação, ser liberada e tomar medicamentos em casa. Em casa, ela voltou a sentir dores no peito de braço esquerdo e, no domingo (17), foi encaminhada para a unidade de saúde.

A jovem sofria de bronquite asmática e, no CRS Tiradentes, tomou dois medicamentos, o Diazepan e Dexametasona. Ela ficou na área vermelha e teve duas paradas cardíacas, na segunda ela não resistiu e morreu.





