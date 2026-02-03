Menu
Saúde

Casos confirmados de dengue quase dobra de uma semana para outra em MS

Nenhum óbito foi confirmado em decorrência da doença ou está em investigação

03 fevereiro 2026 - 13h54Luiz Vinicius
Casos de dengue seguem aumento em MSCasos de dengue seguem aumento em MS   (Kamilla Ratier)

O número de casos confirmados de dengue quase que dobrou de uma semana para outra em Mato Grosso do Sul, conforme o boletim epidemiológico registrado nesta terça-feira, dia 3.

Na última semana, haviam 23 confirmações, enquanto o novo boletim apresenta 42 casos confirmados, dos 780 prováveis.

Segundo o documento, nenhum óbito foi confirmado em decorrência da doença ou está em investigação.

Nos últimos 14 dias, Cassilândia, Maracaju, Jardim, Chapadão do Sul e Campo Grande registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

