Casos de dengue no Brasil em 2024 mais que triplicaram em relação à 2023

O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira (30) os mais recentes dados sobre os casos de dengue no Brasil em 2024, e apontou para um aumento considerável nos casos da doença, mais que o triplo em relação ao registrado no mesmo período do ano passado.

Somente neste ano, foram registrados 217.481 casos de dengue, entre confirmados e suspeitos. Em comparação, o Brasil registrou 65.366 no mesmo período de 2023, uma diferença de 152.115 casos.

Atualmente o Brasil já contabiliza 15 óbitos confirmados por dengue, enquanto outras 149 possíveis mortes são investigadas pelas pastas de saúde estaduais. Mato Grosso do Sul continua sem nenhuma morte confirmada pela doença, mas com uma em investigação.

O Distrito Federal aparece liderando o ranking de incidência de casos da doença. Minas Gerais aparece em seguida, seguido do Acre, Paraná e Goiás. Mato Grosso do Sul aparece na 12ª colocação, com um coeficiente de incidência de 50,6.

Atualmente, as mulheres são maioria entre os casos, representando 54,6% das notificações. Homens representam 45,4% dos casos.

