Saúde

Casos de dengue se estabilizam e MS não sofre alteração no número de óbitos

Vale ressaltar que apesar das 18 mortes já contabilizados neste ano, ainda seguem 7 em investigação.

10 dezembro 2025 - 07h30
Casos de dengue seguem praticamente estáveisCasos de dengue seguem praticamente estáveis   (Kamilla Ratier)
Mato Grosso do Sul mantém uma estabilidade em relação aos casos de dengue. Na atualização do boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 9, a semana registrou apenas 12 novos registros da doença.

Outro ponto observado é que o Estado não obteve mais nenhum registro de óbitos. Porém, vale ressaltar que apesar dos 18 já contabilizados neste ano, ainda seguem 7 em investigação.

Nos últimos 14 dias, Itaporã, Aparecida do Taboado, Coxim, Maracaju e Ponta Porã registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 7 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

