Casos de dengue se estabilizam e MS não sofre alteração no número de óbitos

Mato Grosso do Sul mantém uma estabilidade em relação aos casos de dengue. Na atualização do boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 9, a semana registrou apenas 12 novos registros da doença.

Outro ponto observado é que o Estado não obteve mais nenhum registro de óbitos. Porém, vale ressaltar que apesar dos 18 já contabilizados neste ano, ainda seguem 7 em investigação.

Nos últimos 14 dias, Itaporã, Aparecida do Taboado, Coxim, Maracaju e Ponta Porã registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 7 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

