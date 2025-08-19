Menu
Menu Busca terça, 19 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Casos de dengue ultrapassam os 7,7 mil em Mato Grosso do Sul neste ano

Dados foram atualizados pela Secretaria de Saúde, colocando 17 óbitos pela doença

19 agosto 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Casos seguem aumentandoCasos seguem aumentando   (Álvaro Rezende)

Mato Grosso do Sul está com um número bastante alto em relação aos casos confirmados de dengue neste ano. Na atualização realizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), nesta segunda-feira (18), são 7.778 casos da doença.

Em relação aos casos prováveis, esse número praticamente dobra, já que foram registrados 13.590 possíveis casos.

Ainda conforme o boletim epidemiológico, 17 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 7 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, Nioaque, Brasilândia, Alcinópolis, Inocência, Ivinhema, Paranhos, Maracaju, Bataguassu, Itaporã, Aquidauana, Sidrolândia, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 6 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Saúde
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Caio precisa passar por cirurgia
Saúde
JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta
Houve repúdio em relação as sanções
Saúde
Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
Sabe o que é botulismo? Neurologista da Capital explica como evitar doença
Saúde
Sabe o que é botulismo? Neurologista da Capital explica como evitar doença
Microrregiões assumem papel estratégico na 'Nova Arquitetura da Saúde' de MS
Saúde
Microrregiões assumem papel estratégico na 'Nova Arquitetura da Saúde' de MS
Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos
Saúde
Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Saúde
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Programa Mais Médicos do Governo Federal
Saúde
Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
2&ordm; edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira
Saúde
2º edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá