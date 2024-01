Casos de SRAG continuam subindo em 2024

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, nesta quinta-feira (18), o segundo boletim epidemiológico sobre a Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) de 2024, que aponta para um aumento nos casos em Mato Grosso do Sul.

Com 111 casos desde o início do ano, o Estado já registra um total de 111 casos, um aumento de 51 novas notificações entre a primeira e segunda semana epidemiológica do ano. Dos casos, 23 tiveram o agente etiológico identificado, sendo 21 desses causados pelo vírus causador da Covid.

No total, Mato Grosso do Sul já registra 11 mortes por SRAG no ano, com 4 desses óbitos ocorrendo no período de uma semana para a outra.

Campo Grande segue liderando nas notificações, com 56 casos, o que corresponde a 50,5% de todos os registros já feitos no Estado em 2024. A Capital também lidera nas mortes, com quatro.

As faixas etárias de crianças entre 1 a 9 anos e de idosos de 80 anos ou mais corresponderam cada por 15,3% das infecções pela doença. Os dados apontam para uma predominância, mesmo que por pouco, de mulheres entre os infectados, com o grupo respondendo por 51% das infecções notificadas.

Nos óbitos, a faixa etária de idosos de 80 anos e acima foram os mais afetados, com eles correspondendo a 36,4% dos óbitos. Dessas mortes, 90,9% foram de pessoas do sexo masculino.

