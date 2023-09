Casos de SRAG seguem em queda em MS

O mais recente boletim epidemiológico dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em MS, divulgado nesta quarta-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostrou que o número de casos teve uma queda na última semana.

Foram registrados 127 novos casos da SRAG na última semana e 6 novos óbitos em decorrência de complicações causadas pela síndrome. Na última semana, foram registrados menos casos (75), porém, o número de mortes foi maior, com 9 no período.

Maioria dos casos da síndrome foram causados pelo vírus sincicial respiratório, seguido do SARS-CoV-2, responsável pela Covid.

Campo Grande segue liderando os casos, com 2.403, representando 41,2% de todas as notificações no Estado. A Capital também está em primeiro no ranking de óbitos, com 219 mortes.

Maioria dos casos registrados em Mato Grosso do Sul foram em crianças com idades entre 1 a 9 anos, com esse grupo respondendo por 30,6% dos casos de SRAG neste ano. Bebês com menos de 1 anos corresponderam a 26,6% das notificações.

