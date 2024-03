Casos prováveis de Chikungunya em MS crescem em 2024

Mato Grosso do Sul registrou 2.271 casos prováveis de Chikungunya este ano, até o momento. O número representa um aumento de 292,12% em comparação aos casos da doença em 2023. Segundo dados do boletim epidemiológico desta semana, a maioria dos casos estão sendo registrados na região sul do Estado.

Conforme a SES (Secretaria Estadual de Saúde), a alta já era esperada em razão do aumento do monitoramento. Desde o ano passado, os municípios de fronteira ampliaram a fiscalização por causa de uma epidemia da doença no Paraguai, que registrou mais de 100 mil casos.

Ainda de acordo com os dados levantados, durante 2023 foram registrados 3.745 casos, porém neste ano, os primeiros três meses já registraram mais que a metade do ano anterior. Apesar da diferença, 2024 não registrou nenhuma morte da doença.

Dengue x Chikungunya

A Chikungunya tem os mesmos sintomas da dengue, no entanto, a diferença é que o paciente pode ter dores e inchados nas articulações por meses.

Ao apresentar sintomas da doença, as recomendações da SES são procurar uma unidade de saúde e manter repouso, tomar muito líquido, como água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco e sopas, além de evitar exposição aos mosquitos.

