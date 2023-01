Cassems inaugura novos leitos de oncologia e terapia semi-intensiva

Serão inaugurados nesta segunda-feira (30), pelo Hospital Cassems, 25 leitos de internação clínica, sendo 19 leitos de oncologia clínica e 6 leitos de cuidados intermediários e de terapia semi-intensiva em Campo Grande.



De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a ampliação fortalece o serviço próprio de oncologia da Caixa dos Servidores. “Nosso objetivo é criar estruturas altamente qualificadas, que se tornam referência em nosso estado. Temos, hoje, a maior rede hospitalar do Mato Grosso do Sul e isso se traduz na criação da Rede Amo, um serviço de oncologia multidisciplinar, que oferece o melhor atendimento aos nossos pacientes oncológicos”.

Com a ampliação de aproximadamente 700 m², a unidade hospitalar passa a contar com 159 leitos. Com a reforma, a unidade hospitalar disponibiliza, ainda, o “Jardim do Movimento”, um espaço ao ar livre de 213,24 m² para desenvolvimento de atividades de Fisioterapia com os pacientes internados no Hospital Cassems de Campo Grande, como caminhada e exercícios para a recuperação plena dos pacientes.

Para o diretor administrativo do Hospital Cassems de Campo Grande, Alessandro Depieri, o novo setor atende a um aumento crescente de atendimentos oncológicos, fruto da verticalização, onde todo o atendimento de oncologia de toda a rede Cassems foi verticalizado para o Hospital Cassems de Campo Grande, por meio da Rede Amo.

“Com a abertura desses novos leitos, atenderemos principalmente, pacientes pós-cirúrgicos e pacientes oncológicos. Assim, otimizaremos as internações, aumentaremos a oferta de leitos e organizaremos os fluxos internos da unidade hospitalar”, pontua Depieri.

De acordo com Andréa Luiza Riccó, fisioterapeuta Intensivista e coordenadora da Equipe de Fisioterapia do Hospital, a área está preparada para realizar reabilitação de baixa à alta complexidade. “O espaço de reabilitação possui vista privilegiada para área externa, com jardim pensado em oferecer aos pacientes um contato com a natureza”.

