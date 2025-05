Castramóvel chega em shopping da Capital com castração e vacina contra a raiva

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), leva neste sábado (17) a unidade móvel de atendimento, o Castromóvel, ao Shopping Bosque dos Ipês.

A unidade estará atendendo a população da região Norte da cidade que tem animais de estimação, com vacinações contra a raiva, coleta de sangue, acolhimento de denúncia de maus tratos de animais e cadastro para castração de cães e gatos.

Para o registro de castração, não é necessário que o tutor leve o animal, apenas para a vacinação contra a raiva, no entanto, é necessário que o tutor do animal tenha renda máxima de até três salários mínimos para poder agendar o procedimento.

Ao lado do Castramóvel, será montada uma pequena área de exposição com insetos e animais peçonhentos, onde os técnicos farão orientações de cuidados preventivos e orientação em caso de acidentes.

Já para a criançada, haverá pintura facial e pintura artística de morcego, gatinhos e outros animais, além da exposição com curiosidades de modelos didáticos de Morcego e Flebotomínio.

Também haverá ação da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) para promover o ombate à Dengue com maquetes, microscópios e informativos.

O atendimento será por ordem de chegada, das 14h às 17h, na portaria A do Shopping Bosque dos Ipês, na área externa, no acesso do 1º piso, em frente à Praça Central, com serviço de vacinação contra raiva para cães e gatos, coleta de sangue para diagnóstico rápido de Leishmaniose Visceral Canina, acolhimento de denúncia de maus tratos de animais e cadastro para castração de cães e gatos.

