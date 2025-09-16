Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital

O centro obstétrico do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/Ebserh) ficará fechado, temporariamente, devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização. Os serviços serão suspensos na próxima segunda-feira, 22 de setembro, até o dia 21 de outubro.

Durante esse período, o Centro Obstétrico passará por melhorias na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica, adequando o ambiente para substituir o centro cirúrgico enquanto as obras estão em andamento.

Durante esse período, uma sala no centro cirúrgico será destinada para cesarianas e curetagens, enquanto as salas PPP continuarão funcionando para partos normais.

No entanto, o atendimento espontâneo de gestantes (porta aberta) não será possível. Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nos PPPs, alojamento conjunto, UTI Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

O Humap-UFMS/Ebserh reforça que as medidas são necessárias para garantir a segurança e a qualidade do atendimento à população.

