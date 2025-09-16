Menu
Menu Busca terça, 16 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital

Os serviços ficarão suspensos do dia 22 de setembro até dia 21 de outubro

16 setembro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Fachada do Hospital Universitário Fachada do Hospital Universitário   (Foto: Reprodução/GOV)

O centro obstétrico do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/Ebserh) ficará fechado, temporariamente, devido às obras de modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material e Esterilização. Os serviços serão suspensos na próxima segunda-feira, 22 de setembro, até o dia 21 de outubro.

Durante esse período, o Centro Obstétrico passará por melhorias na rede elétrica, climatização e iluminação cirúrgica, adequando o ambiente para substituir o centro cirúrgico enquanto as obras estão em andamento.

Durante esse período, uma sala no centro cirúrgico será destinada para cesarianas e curetagens, enquanto as salas PPP continuarão funcionando para partos normais.

No entanto, o atendimento espontâneo de gestantes (porta aberta) não será possível. Todo o atendimento será feito por encaminhamento da Central de Regulação, respeitando a disponibilidade de vagas nos PPPs, alojamento conjunto, UTI Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

O Humap-UFMS/Ebserh reforça que as medidas são necessárias para garantir a segurança e a qualidade do atendimento à população.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
Imagem ilustrativa
Saúde
Estudo indica que spray nasal comum pode ajudar a prevenir a Covid-19
Lula esteve presente em um mutirão de saúde
Saúde
Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Dengue ainda mantém número alto de casos
Saúde
Número de casos de dengue sobe em Mato Grosso do Sul
SES (Secretaria de Estado de Saúde)
Saúde
MS será referência internacional de Saúde Única em congresso na Colômbia
Medicamento custa R$ 2 mil
Saúde
Justiça garante fornecimento gratuito de canabidiol para paciente com fibromialgia em MS
Deputado federal Dagoberto Nogueira
Saúde
Beto Pereira pode comandar comissão provisória do PSDB em MS, diz Dagoberto
Expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.
Saúde
Mutirão do Hospital Universitário promete fazer mais de 300 atendimentos na Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira