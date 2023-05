Cidade Universitária promove atendimentos gratuitos de saúde até sexta-feira

A ação Saúde em Foco é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e promove a partir desta terça-feira (16) até sexta-feira (19), diversos serviços e atendimentos em saúde para a comunidade acadêmica, colaboradores e público externo.

Participação das ações, os acadêmicos de nutrição, fisioterapia, enfermagem, farmácia, medicina veterinária e medicina, além dos servidores da Sesau.

“A união de esforços é fundamental para que a gente tenha sucesso em nossas ações. Agradeço o empenho de todos os servidores que estão envolvidos neste projeto e também a UFMS por esta parceria que certamente será de grande valia”, destacou o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

Serão realizadas diversas atividades de prevenção, promoção e cuidados com a saúde para a melhoria e manutenção da qualidade de vida, como: Práticas Integrativas e Complementares – auriculoterapia, reflexologia, acupuntura, barra de access -; aferição de pressão arterial, exame de glicemia, avaliação e aconselhamento nutricional; exame de glicemia, orientação quanto a uso de medicamentos, educação em saúde sobre guarda responsável de animais e prevenção de zoonoses (leishmaniose visceral e raiva); além de testagens IST/HPV e hepatites virais, sendo este o principal e mais eficaz método para prevenir o aumento de novas infecções e o Estudo POP Brasil – Papilomavírus Humano (HPV).

A diretora de Atenção ao Servidor (Dias) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da UFMS, Suzi Miziara Barbosa, destaca a importância da ação, considerando a facilidade do acesso aos serviços de saúde. “Muitas vezes a rotina do trabalho, tira o foco desse cuidado, assim realizar eventos como esse, com ações com foco na promoção à saúde, prevenção de doenças, orientações de cuidado e educação em saúde e que despertem a atenção sobre os cuidados com a saúde são de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida”, declarou

Serviço

Os atendimentos e serviços de saúde serão realizados no pátio da Clínica Escola Integrada e na Progep, entre 7h e 11h, na Cidade Universitária.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também