Cientistas conseguem criar anticoncepcional masculino eficaz

Buscando desenvolver um anticoncepcional masculino eficaz, e que tenham menos efeitos que os femininos, pesquisadores da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, conseguiram criar uma pílula sem hormônios que se demostra eficaz em impedir a fecundação do óvulo.

Os pesquisadores responsáveis pelo estudo, que teve seus resultados publicados na revista Nature Communications na última terça-feira (14/2), utilizaram uma substância que inibe ou bloqueia temporariamente uma proteína denominada adenilato ciclase, que, em falta, impossibilita que os espermas nadem até o óvulo.

Os cientistas realizaram testes em camundongos e observaram que uma única dose do medicamento imobilizou os espermas antes, durante e depois do acasalamento, com o efeito durando cerca de três horas e o medicamento sendo expelido por completo do organismo dos animais dentro de um período de 24h.

Ao contrário do anticoncepcional feminino, a versão masculina não envolve hormônios, minimizando os efeitos colaterais.

Já foram realizados testes com esperma humano, e os efeitos foram semelhantes aos observados nos camundongos. No entanto, o remédio deve demorar para chegar até as prateleiras, já que ainda precisa passar por experimentos com coelhos antes de serem feitos testes em humanos.

