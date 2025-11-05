Menu
Saúde

Cirurgia por videolaparoscopia é realizada pela 1ª vez em hospital de MS

O procedimento é um método minimamente invasivo que representa um salto de qualidade na assistência cirúrgica

05 novembro 2025 - 09h23
Cirurgia foi realizada pela primeira vezCirurgia foi realizada pela primeira vez   (Divulgação/HRPP)

Pela primeira vez, a cirurgia usando a técnica de videolaparoscopia foi realizada pelo Hospital Regional de Ponta Porã. Ele é método minimamente invasivo que representa um salto de qualidade na assistência cirúrgica oferecida à população da fronteira.

A paciente Carine de Fátima Martins, 42 anos, foi a primeira beneficiada. Diagnosticada com pedra na vesícula - colelitíase -, ela vinha enfrentando fortes crises de dor, náuseas e restrições alimentares.

O procedimento foi realizado na última quarta-feira, dia 29, e substitui o corte tradicional por pequenas incisões no abdomen. Por meio delas, são introduzidos instrumentos delicados e uma microcâmera que transmite imagens em tempo real, permitindo ao cirurgião atuar com precisão e segurança.

A implantação da videolaparoscopia no Hospital Regional foi possível graças ao investimento do Governo do Estado na aquisição de equipamentos e no treinamento da equipe cirúrgica. Após um período de capacitação, o hospital passou a ter condições técnicas para executar o procedimento de forma segura e autônoma.

Atualmente, a unidade tem capacidade para realizar duas cirurgias videolaparoscópicas por dia, devido ao tempo necessário para a esterilização dos instrumentos — processo que leva de três a quatro horas.

Mas a expectativa é ampliar gradativamente o número de atendimentos. Estimativas internas indicam que cerca de 70% das cirurgias realizadas no hospital poderiam ser feitas por esse método, reduzindo o tempo de internação e liberando mais leitos para novos pacientes.

Com uma média de 20 procedimentos cirúrgicos diários, o Hospital Regional de Ponta Porã é referência regional em cirurgias gerais e de urgência. A realização da primeira videolaparoscopia é vista pela direção como um marco técnico e simbólico, resultado direto do empenho coletivo da equipe multidisciplinar.

