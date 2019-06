Cirurgias na Caravana são antecipadas para este domingo

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Com a grande procura por atendimentos na Caravana da Saúde, o Governo do Estado antecipou as cirurgias de ofatmologia para conseguir atender a todos os pacientes. Os procedimentos cirúrgicos, que teriam início na segunda-feira (24), vão começar nesse domingo.

Em seis dias de atendimentos, até as 12 horas desse sábado (22), a Caravana ja tinha realizado mais de 11 mil procedimentos (exames) e 3,5 mil consultas.

Até sexta-feira(21) foram agendadas mais de 2,8 mil cirurgias, sendo a maioria de catarata. Com esse número, o Governo do Estado ja ultrapassou a meta inicial de realizar 2 mil cirurgias.

“Nós estamos muito felizes com o sucesso da Caravana. A demanda é muito grande e por isso até antecipamos o dia em que começaremos as cirurgias, para atendermos a todos os pacientes”, disse o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

A Caravana da Saúde acontece no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian desde o dia 17 de junho e segue até o dia 05 de julho. Uma estrutura foi montada para receber as carretas onde são feitos os procedimentos. Nessa etapa da Caravana são atendidos apenas os pacientes da especialidade de oftalmologia.

