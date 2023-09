Com 11,8 mil registros, Capital lidera ranking de casos de dengue em 2023

Mato Grosso do Sul registrou, entre 19 a 26 de setembro, 114 novos casos positivos de dengue, totalizando 39.537 casos desde o início de 2023. Não houve novas vítimas fatais na última semana, mas 6 mortes ainda estão em investigação. O número de mortes causadas pela doença está estável em 37.

As informações são do boletim da SES-MS (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado na última terça-feira (26), referente a 38ª semana epidemiológica do ano.

Segundo dados, Campo Grande lidera o número de casos confirmados desde o começo deste ano, com 11.859 registros. Logo depois vem Três Lagoas, com 4.597 testes positivos.

A quantidade de casos confirmados e de mortes em 2023 já supera os registros dos anos de 2021 e 2022. O índice de mortalidade é de 1,34 vítimas a cada 100 mil habitantes em Mato Grosso do Sul.

No entando, foram descartados 45 casos prováveis na última semana, totalizando 46.974 de janeiro a setembro. Os casos prováveis envolvem os casos em investigação, os ignorados e confirmados e exclui os casos descartados.

Laguna Carapã, distante a 309 km da Capital, foi a única cidade que registrou uma alta incidência de casos prováveis na última semana, com 22 registros.

