Com 14 unidades abertas, Capital tem "Dia D" de vacinação hoje

A Capital terá o "Dia D" de vacinação contra a gipe e a covid-19 neste sábado (20). Ação é da prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As doses estarão estarão disponíveis durante todo o dia em 14 unidades básicas e de saúde da família e em dois pontos itinerantes.

Nas unidades de saúde, as salas de vacina irão funcionar de 7h às 17h. Estarão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Estrela Dalva, USF Moreninha, USF Universitário, UBS Silvia Regina, UBS Lar do Trabalhador, UBS Caiçara, USF Batistão, UBS Coronel Antonino, USF São Franscisco, UBS Dona Neta, USF Los Angeles e USF Parque do Sol.

Já a ação itinerante acontece em dois locais em horários distintos. Um dos pontos itinerantes estará instalado nos Altos da Avenida Afonso Pena, em frente do Quartel do Corpo de Bombeiros, no acesso ao Parque dos Poderes. O trailer da imunização irá funcionar de 8h às 17h. O segundo ponto itinerante irá funcionar no supermercado Comper Tamandaré, localizado na Avenida Tamandaré, 635 – Jardim Leonídia.

O funcionamento será de 8h às 15h. Os pontos itinerantes irão vacinar somente contra a gripe, enquanto nas unidades de saúde serão ofertadas as vacina da gripe e Covid-19, além das que integram o calendário de rotina.

No domingo, dia 21 de maio, também haverá vacinação em dois pontos itinerantes. As equipes da Sesau estarão no Comper Tamandaré, de 8h às 15h, e na Praça Bosque da Paz, de 9h às 14h. A praça está localizada na Rua Kame Takaiassu, 500, no Bairro Carandá Bosque.

Vacina liberada

A vacinação contra a Gripe foi liberada para toda a população com mais de 6 meses, seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Conforme relatório disponibilizado nesta sexta-feira, dia 19 de maio, pelo Serviço de Imunização da Sesau, 28,65% do público-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 97,1 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).

