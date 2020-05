Com 14ª morte e 22 casos, MS totaliza 452 confirmados com coronavírus

Segundo a Secretaria de Saúde (SES) o boletim epidemiológico desta quinta-feira (14) registra 22 novos casos que totalizam os 452 confirmados com coronavírus em Mato Grosso do Sul.

"É preciso estarmos atento, o vírus é altamente contagiante, o fique em casa é palavra de ordem", disse o Secretário de Saúde, Geraldo Resende.

A SES recebeu 4338 notificações, 3787 casos foram descartados, 78 seguem em investigações e 21 foram excluídos. Além dos confirmados, 215 já se recuperaram da doença.

Ainda de acordo com a SES, 206 pessoas estão em isolamento domiciliar, 17 estão internados, sendo nove em leito clínico e 10 em leitos de Unidade de Terapia Itensiva (UTI).

Campo Grande lidera o ranking de casos com 167, seguido de Três Lagoas com 77, Guia Lopes da Laguna com 52, Dourados com 24, Brasilândia com 15 casos e mais casos em outros municípios do estado.

