Com 2,1 milhões de doses aplicadas, Capital tem "maior campanha de vacinação da história"

Com 1.534.816 milhões de vacinas aplicadas já em 2021, primeiro ano da campanha de imunização contra a Covid em Campo Grande, o número de doses bateu os 2,147 milhões na Capital, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Ao JD1, a Sesau informou que em 2022, foram 478.747 doses e em 2023 chegou a 141.789 mil, "sendo esta a maior campanha de vacinação da história. Estima-se que 85% da população do município esteja com, pelo menos, duas doses do imunizante, o que corresponde ao esquema vacinal primário", comparado a outros imunizantes durante o período de três anos.

Conforme dados do portal da transparência Covid-19, o público com maior taxa de imunização são pessoas de 12 a 17 anos, seguidas pelos trabalhadores da saúde e idosos de 65 a 74 anos. A faixa etária de 5 a 11 anos, foi a que menos recebeu vacina.

Imunização 2024

Neste ano, a população conta com a vacina inclusa no calendário de rotina, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Nas crianças menores de cinco ano, uma dose do imunizante passa a ser ministrada aos 6, 7 e 9 meses de idade, e os reforços são destinados a públicos específicos.

O grupo que receberá o reforço vacinal a cada seis meses está subdividido em três: Pessoas com 60 anos ou mais, com 5 anos ou mais e que possuam algum imunocomprometimento e gestantes e puérperas. Para todos é necessário o esquema vacinal completo e a última dose aplicada há pelo menos seis meses.

Já o outro grupo, que também precisa obedecer ao mesmo critério de intervalo de doses, e receberá uma dose anual, são:

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores

- Indígenas e Quilombolas

- Trabalhadores da Saúde

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com comorbidades

- Privados de liberdades

- Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional

- Pessoas em situação de rua.

