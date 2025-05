Com altos casos de SRAG, Ministério da Saúde libera R$ 100 milhões e Capital pode se beneficiar

Como medida de prevenção da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) diante do aumento de casos no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (6), através do Diário Oficial da União, um incentivo anual de R$ 100 milhões para reforçar o atendimento a crianças no SUS.

O incentivo anual de R$ 100 milhões foi estabelecido, em caráter excepcional e temporário, pela Portaria nº 6.914/2025. O recurso será destinado ao custeio do atendimento de crianças com síndrome respiratória aguda grave no SUS, no âmbito da Atenção de Média e Alta Complexidade.



Estados, municípios e o Distrito Federal poderão acessar o recurso mediante a declaração de emergência em saúde pública em razão do aumento de casos de SRAG.



Campo Grande decretou estado de emergência de 90 dias no dia 26 de abril, citando como os principais fatores o aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e falta de leitos em hospitais e postos de saúde da Capital e está apto a receber. O repasse, feito pelo Ministério da Saúde, será realizado na modalidade fundo a fundo.

O JD1 entrou em contato com a pasta para saber se será solicitado parte do recurso para a Saúde de Campo Grande e aguarda o retorno.



Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, em 2025, foram notificados 45.228 casos de SRAG, sendo 42,9% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Desse total, 38,4% foram causados por VSR, 27,9% por rinovírus, 20,7% por covid-19, 11,2% por influenza A e 1,6% por influenza B.



Outra medida implementada é a promoção do Dia D de vacinação contra a gripe em todo o país, marcado para 10 de maio. Em Campo Grande, a prefeitura deve divulgar os locais por meio do site .

