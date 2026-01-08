Com apenas 7 dias, recém-nascido passa por cirurgia cardíaca em Campo Grande

O início de 2026 trouxe esperança para a família de José Davi. Prematuro, com apenas sete dias de vida e pesando 1,450 kg, o recém-nascido passou por uma cirurgia cardíaca delicada para corrigir uma Persistência do Canal Arterial (PCA), condição que afeta a circulação sanguínea em bebês.

Conforme informações do hospital, esta foi a primeira cirurgia cardíaca pediátrica realizada no Hospital Unimed Campo Grande, marcando um importante avanço na assistência de alta complexidade de Mato Grosso do Sul.

O procedimento, que durou pouco mais de duas horas, foi bem-sucedido. À frente da cirurgia esteve a cardiologista pediátrica Aparecida Afif, que destacou a complexidade de operar um paciente tão pequeno. “É muito gratificante quando operamos em um hospital onde tudo foi preparado minuciosamente para receber esse paciente recém-nascido, que exige muitos detalhes, pois são muitas peculiaridades para um paciente tão pequeno. O resultado da cirurgia foi um sucesso e tenho as melhores perspectivas para continuar fazendo cirurgias cardíacas em crianças no Hospital Unimed Campo Grande, com a total segurança que o procedimento exige", detalhou.

Para a mãe, Paula Patrícia Silva de Oliveira Santos, o período que antecedeu a cirurgia foi marcado por medo e incerteza. “Quando falaram que ele teria que passar pela cirurgia, é como se o chão se abrisse na minha frente, mas o acolhimento, as conversas com a equipe do hospital, principalmente com a doutora Aparecida, me trouxeram calma e, aos poucos, as coisas foram clareando e me deixando tranquila, porque eu sabia que meu filho estava em boas mãos. Graças a Deus deu tudo certo e eu só tenho que agradecer”, relatou, emocionada.

Atualmente, José Davi está fora de perigo e segue internado na ala pediátrica, sob acompanhamento, para completar a recuperação. Sua história simboliza um recomeço marcado pela fé, pela superação e pela força da vida desde os primeiros dias.

