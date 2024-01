Com apoio da Cruz Vermelha, mutirão de saúde estará nas Moreninhas nesta quarta

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), irá promover o primeiro mutirão de serviços e atendimentos em saúde nas Moreninhas, nesta quarta-feira (31). A ação conta com apoio da Cruz Vermelha de Mato Grosso do Sul, que disponibilizou uma unidade móvel, o “Busão da Saúde”, para atender à população.

A proposta é levar atendimentos de saúde ao longo dos próximos meses a todas as regiões urbanas de Campo Grande, através da parceria com a Cruz Vermelha. A unidade móvel conta com três cabines para atendimento/vacinação, totalmente climatizadas. Cinco voluntários estarão dando suporte na ação.

No Busão da Saúde estarão sendo realizados atendimentos pediátricos e em psiquiatria. Outros serviços estarão sendo oferecidos com suporte da unidade de saúde e parceiros, como auriculoterapia, quick massagem, circuito Saúde Mental (acolhimento, psicologia e psiquiatria), vacinação, testagem rápida de ISTs (HIV, Sífilis, Hepatites), preventivo e prevenção ao câncer bucal.

A unidade móvel estará instalada no estacionamento da UPA Moreninhas, localizada na Av. Araticun, 25. Os atendimentos no Busão ocorrerão de 8h às 11h e demais serviços, de 7h às 12h.

