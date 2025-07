Com baixa nos estoques, Campo Grande faz campanha por sangue e medula óssea

Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e o Hemosul busca mobilizar servidores da saúde e a população de Campo Grande sobre a importância da doação de sangue e do cadastro como doador de medula óssea.

A campanha acontece ao longo de toda a semana, reforçando a necessidade constante de manter os estoques abastecidos e estimular a solidariedade.

A ação convida tanto servidores da sede da Sesau quanto os que atuam nas unidades básicas e centros de saúde a participarem do ato solidário.

A campanha também se apoia em histórias reais de doadores. Servidora da Sesau há 22 anos, Regina Meirelles conta que só superou o medo de doar sangue após um acidente envolvendo o sobrinho.

“A família inteira se mobilizou e desde lá, já tem aproximadamente sete anos, eu faço a doação pelo menos uma vez por ano”, relatou.

Outro exemplo é Luzinete Dias, de 44 anos, que reforça o aspecto humano do gesto: “Doar sangue é doar vida. Precisamos ter amor ao próximo, porque não sabemos se em algum momento não será com alguém da nossa família”.

Onde doar em Campo Grande

O Hemosul Coordenador, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h.

A doação de sangue também pode ser feita em outros dois pontos da Capital:

Hemosul Santa Casa: segunda a sexta, das 7h às 11h

Hospital Regional: segunda a sexta, das 7h às 12h

