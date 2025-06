Com Campo Grande na lista, 46 cidades terão atendimento noturno nas UBS

Pelo menos 46 cidades de Mato Grosso do Sul aderiram ao Programa Horário Estendido Noturno, que deixa o funcionamento das unidades básicas de saúde das 17h às 21h.

A iniciativa fortalece a Atenção Primária e amplia o acesso da população aos serviços do SUS no período noturno. A nova rotina de funcionamento entra em vigor no dia 1º de julho.

O Horário Estendido prevê repasse mensal de R$ 20 mil por unidade pelo período de 12 meses, com investimento superior a R$ 11 milhões.

A adesão foi organizada conforme o porte populacional dos municípios: até uma unidade para cidades com até 50 mil habitantes; até cinco para aquelas entre 50 mil e 100 mil; e até dez unidades para municípios com população acima de 100 mil habitantes.

Os municípios que tiveram homologada adesão ao programa são: Aquidauana, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Coxim, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Miranda, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Sonora.

