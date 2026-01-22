Com estoque baixo, Hemosul do HRMS convoca população para doação de sangue

O Hemosul do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) alerta que os estoques de sangue estão baixos e reforça a necessidade de doações voluntárias, principalmente dos tipos O+ e O-, os mais utilizados em atendimentos de urgência e emergência.

Em janeiro, o número de doadores geralmente cai devido às férias, mas a demanda hospitalar permanece alta, com cirurgias, atendimentos e casos de emergência. A assistente social do Hemosul HRMS, Cleuza Benites, reforça.

“As necessidades do hospital não diminuem, por isso convocamos doadores regulares e novos para ajudar a manter os estoques em níveis seguros”.

O Hemosul HRMS funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h, com acesso pela porta de vidro do hospital. É necessário documento de identidade e boas condições de saúde.

Para quem doa pela primeira vez, algumas recomendações: ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg, dormir bem, fazer refeição leve, beber água e descansar após a doação. Homens podem doar até quatro vezes ao ano e mulheres até três vezes, respeitando os intervalos mínimos. Doenças respiratórias deixam o doador temporariamente inapto.

